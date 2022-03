Predigt kommt unter den Hammer

Das Thema der Osterpredigt wird in der evangelischem Kirchengemeinde Edingen versteigert. Der Erlös kommt jeweils zur Hälfte der Ukraine-Hilfe und dem Neubau des Gemeindehauses zugute. Das Thema oder die Frage zur Predigt in Zusammenhang mit der Osterbotschaft einfach per E-Mail an bernd.kreissig@kbz.ekiba.de schicken – zusammen mit einem Gebot, das mindestens ein Euro höher sein muss, als der aktuell auf der Webseite veröffentlichte Betrag. Die Auktion läuft bis 8. April um 23.59 Uhr.

Am Ostersonntag wird dann über das Thema gepredigt und der Gewinner erhält zusätzlich eine schön ausgefertigte Version des Textes. red

