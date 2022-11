„Pop 21“ singt große Hits

Edingen/Schriesheim. Der Edinger Chor „Pop 21“ gibt am Samstag, 5. November, um 18 Uhr ein Konzert unter dem Titel „Dream On“ in der evangelischen Kirche in Edingen. Am Sonntag, 6. November, ist das gleiche Programm um 18 Uhr im Zehntkeller Schriesheim zu erleben. Unter der Leitung von Christian Kurtzahn kommen jeweils anspruchsvolle Arrangements großer Pop-Hits zur Aufführung, darunter so unsterbliche Titel wie „Bohemian Rhapsody“ der Rockband Queen, „Stairway to Heaven“ der einstigen Kultgruppe Led Zeppelin und „Fields of Gold“ des Ex-Police-Sängers Sting. Für dieses besondere Konzertprojekt arbeitet das Ensemble Pop 21 mit Stimmen von „Chorissimo“ aus Heidelberg und dem evangelischen Kirchenchor Schriesheim-Altenbach zusammen. pj

