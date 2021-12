Polizeiwagen kracht in Pkw

Am Mittwoch kurz nach 6 Uhr ist in Edingen im Kreuzungsbereich Mannheimer Straße/Wichernstraße ein Streifenwagen mit dem Pkw einer 50-jährigen Frau kollidiert. Eine Polizistin war mit Blaulicht auf der Mannheimer Straße zu einem Einbruchsalarm in Ilvesheim unterwegs, als sie in das Heck der 50-Jährigen fuhr, welche von der Wichernstraße auf die Mannheimer Straße auffuhr. Nach dem Zusammenstoß prallte der Streifenwagen an einen Ampelmast und kam danach zum Stehen.

Bei dem Unfall verletzte sich die 50-Jährige leicht und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt, es entstand ein Gesamtschaden von über 30 000 Euro.