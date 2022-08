Polizei rettet Schwan

Edingen-Neckarhausen. Tierischer Einsatz der Polizei in Edingen-Neckarhausen: Am Freitagabend gegen 20.45 Uhr meldete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer einen verletzten, offensichtlich flugunfähigen Schwan in der Straße Wingertsäcker und bat um Unterstützung zur Rettung des Tiers.

Eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Ladenburg konnte den Schwan nach kurzer Suche ausfindig machen und stellte einen versteiften Flügel fest. Das Tier konnte durch die Beamten eingefangen und Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung Edingen-Neckarhausen übergeben werden, die sich des verletzten Schwans annahmen und ihn weiter versorgten. pol/sko

