Polizei bittet um Hinweise

Ein Streit unter Jugendlichen in der Straßenbahn ist am Freitagabend vor einer Woche eskaliert – und die Polizei ruft jetzt Zeugen zu Hinweisen auf. Am 14. Januar war es gegen 21.45 Uhr in der Linie 5 auf der Fahrt von Mannheim nach Edingen zu einer Auseinandersetzung zwischen einer achtköpfigen Gruppe Jugendlicher (sieben Jungen und ein Mädchen) und drei unbekannten männlichen Personen im Alter zwischen 17 und 20 Jahren gekommen. In dem darauffolgenden Tumult wurde einer dieser drei Jugendlichen durch einen Messerstich in den Oberkörper verletzt. Er musste ambulant behandelt werden.

Auf das Handy abgesehen?

Nicht auszuschließen ist, dass das Interesse der Gruppierung dem Mobiltelefon des Leichtverletzten galt. Mehrere Fahrgäste bemerkten das Geschehen. Zwei junge männliche Fahrgäste griffen couragiert ein und trennten die Streitenden voneinander. An der Haltestelle Edingen-West verließ die jugendliche Gruppierung die Bahn.

Das Fachdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Fahrgäste, die den Streit beobachteten (nsbesondere die beiden couragierten Helfer) sich mit Hinweisen beim Kriminaldauerdienst unter Telefon 0621/174 44 44 zu melden. pol/sko