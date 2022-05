Pläne bei Cooper stoßen in Edingen-Neckarhausen auf Skepsis

Von Hans-Jürgen Emmerich

1310 angemeldete Gewerbebetriebe gibt es aktuell in der Gemeinde Edingen-Neckarhausen. Diese Zahl hat Thea-Patricia Crebert (geborene Arras) bei ihrem Bericht als Wirtschaftsförderin im Gemeinderat genannt. Mehr als die Hälfte davon sind Dienstleistungsbetriebe und Sonstiges. Dazu gehören beispielsweise auch Vertreter von Strukturvertrieben. An zweiter Stelle liegt der klassische Handel (429 Betriebe), gefolgt vom Handwerk (139). Von den 15 Industriebetrieben zählen allein sieben zu Cooper Standard in Neu–Edingen.

Nach einer Corona-Flaute gab es 2021 erstmals wieder mehr Neuanmeldungen als Abmeldungen. „Der Trend ist sehr positiv, hoffen wir, dass er sich so weiterentwickelt“, sagte Crebert, die an diesem Abend mehrfach Arras genannt wurde, dies aber mit Humor nahm: „An den neuen Namen müssen wir uns alle noch gewöhnen.“

Positives hatte die Leiterin der Stabsstelle auch in Sachen Finanzen zu berichten. 2019 war erstmals die Vier-Millionen-Euro-Marke bei den Einnahmen aus der Gewerbesteuer geknackt worden, 2021 sei man nach einer Delle wieder bei 3,7 Millionen Euro angekommen. Im Zusammenhang mit der Ausweisung des Gewerbegebietes an der Speyerer Straße (In den Milben) war immer wieder von vielen Interessenten die Rede, die sich hier ansiedeln oder expandieren wollten. „Eine spannende Liste“, sagte Arras und gab die Zahl der Betriebe mit mehr als 60 an, mit einem Bedarf von zehn Hektar. Das reiche von Räumen einer Nachhilfe mit 100 Quadratmetern bis zur Produktionshalle mit 200 000 Quadratmetern. „Wir haben einen großen Bedarf aber kaum Flächen“, fasste Crebert zusammen. Ein Ansatz sei deshalb auch die Erfassung vorhandener Flächen. Außerdem könnten im Herbst hoffentlich 13 Grundstücke im neuen Gewerbegebiet vergeben werden. Mit der Benennung der Straße machte der Rat am gleichen Abend einen weiteren Schritt in Richtung Umlegung, im Juni ist der Abschluss des Bebauungsplanverfahrens mit dem Satzungsbeschluss vorgesehen.

Neben einer engen Zusammenarbeit mit dem Bund der Selbstständigen (BdS) war Crebert federführend beteiligt an der Aktion Gutscheinblock, die 2020 gestartet wurde. Eine erste Auflage von 300 war vergriffen, eine zweite von 100 ist zur Hälfte verkauft, wie Gemeinderat Ulf Wacker als Vorsitzender des Kultur- und Heimatbundes ergänzte. Der Verkauf erfolgte über den Handel, der Reinerlös soll als Corona-Hilfe an Vereine fließen.

Michael Bangert (SPD) sprach das Thema Cooper Standard an. Das Unternehmen hatte sein Gelände in Neu-Edingen kürzlich verkauft. Es sei fraglich, ob man Gewerbefläche in dieser Größenordnung einfach aufgeben solle, sagte Bangert. Das müsse alles noch diskutiert werden, antwortete der Bürgermeister. „Der Flaschenhals ist und bleibt die Flächenverfügbarkeit“, erklärte Lukas Schöfer (CDU): „Bei Cooper würden wir zehn Hektar Gewerbeflächen verlieren.“ Dietrich Herold von der Unabhängigen Bürgerliste (UBL-FDP-FWV) ergänzte, wenn man an die strukturellen Haushaltsprobleme denke, dann könne man nicht auf die komplette Gewerbefläche verzichten. „Zehn Hektar Versiegelung wäre ein Alptraum“, kommentierte Thomas Hoffmann (OGL) den angemeldeten Bedarf.

