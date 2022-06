Pkw hebt ab und landet im Feld

Edingen-Neckarhausen. Am Sonntag ist eine 28-jährige Pkw-Fahrerin kurz vor 8 Uhr auf der Seckenheimer Straße (K 4138) von Neckarhausen kommend nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Sie fuhr über eine Böschung und kam im angrenzenden Feld zum Stehen. Hierbei befand sich das Auto kurz in der Luft, bevor es auf dem Feld aufschlug.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei können bei der 28-jährigen Fahrerin Alkohol, Drogen oder sonstige Beeinflussungen als Unfallursache ausgeschlossen werden. Vermutlich war die Fahrerin kurz abgelenkt gewesen.

Im Fahrzeug saßen auf dem Beifahrersitz und auf der Rückbank noch zwei weitere Insassen. Die 28-jährige Fahrerin sowie ihre 53-jährige Mitfahrerin auf der Rückbank wurden verletzt und mussten noch an der Unfallstelle vom Notarzt versorgt werden. Die beiden Frauen kamen anschließend mit dem Rettungswagen in ein Mannheimer Krankenhaus. Der 58-jährige Beifahrer verletzte sich ebenfalls leicht, eine ärztliche Versorgung an der Unfallstelle war nicht erforderlich.

Die Feuerwehr Ilvesheim sperrte die Straße für eine Stunde komplett. An dem Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden von etwa 10 000 Euro, er wurde aus dem Feld gezogen und abgeschleppt. pol/sko