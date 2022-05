Pflänzchen für den Garten, Fahrräder für Afrika

Tomaten, Salat, Paprika, Gewürzkräuter und Chili, Pflänzchen für alles, was zuhause im Garten wachsen kann, dazu tolles Maiwetter: Die erste Pflanzen- und Fahrradbörse im Neckarhäuser Schlosshof nach zwei Jahren Corona-Zwangspause hat am Samstag jede Menge Besucher angelockt. Maryvonne Le Flécher vom Arbeitskreis „Freizeit, Kultur und Soziales“ der Lokalen Agenda und Organisatorin konnte sich über eine gelungene Neuauflage freuen.

Die Pflanzenbörse mit Vielfalt quer durch den Garten ist für Hobbygärtner und Selbstversorger eine gute Gelegenheit, sich für die bevorstehende Gartensaison zu rüsten. Diverse Zimmerpflanzen groß und klein, Stauden und Kakteen rundeten das Ganze ab. Ferner zählten Kräutersalze, Schmuck aus Blumen und Blüten, Deko-Artikel, originelle handgenähte Taschen aus gebrauchten Veranstaltungsbannern sowie selbst gemachte Marmeladen und handgestrickte Socken zum Angebotsrepertoire. „Die Resonanz ist sehr gut. Was die Pflanzenbörse betrifft, konnten fast 20 Standplätze vergeben werden, die gebührenfrei sind. Die Plätze sind zudem nur nicht kommerziellen Anbietern vorbehalten“, berichtete Organisatorin Le Flécher.

Maren, Milena und Emily aus Ladenburg und Emma aus Neckarhausen hatten Spaß und Erfolg mit ihrem Stand. „Wir konnten zwei Räder verkaufen, auch Pflanzen und Kräuter gingen gut“, berichteten die jungen Damen. Bei der begleitenden Fahrradbörse wurde alles angeboten, was sich „ums Rad dreht“, von Kinderrädern über Roller bis zu Sporträdern, die alle einen Abnehmer suchten und teilweise auch fanden. „Nicht alles, was alt oder defekt ist, sollte gleich weggeschmissen werden. Das gilt insbesondere für unsere Aktion ,Fahrräder für Afrika“, sagte Oliver Santl vom „Radhof“. Er nahm alles an, was zwei Räder hat und mit Muskelkraft bewegt wird. Dank der Initiative der Heidelberger „Werkstätte für gebrauchte Fahrräder“ können künftig sieben Räder mehr in Afrika umweltfreundlich zum Einsatz kommen oder als Ersatzteillager dienen.

Apropos Ersatzteile: Auch das „Repair-Cafe“ war vertreten, nämlich durch Herbert Henn und Gustav Klersy, die einen kleinen Elektro-Flohmarkt aufgebaut hatten. „Anbieten kann man grundsätzlich alles, was einen Stecker hat“, erklärten sie. Funktionstüchtig sollten die Geräte schon sein. „Aber auch ein defektes Gerät kann für Bastler interessant sein“, erklärte Henn.

Die junge Einrad-Gruppe des TV Neckarhausen, die neben ihrer gefälligen Vorführung auf der Schlossterrasse nebenher auch noch selbst gezogene Pflänzchen anbot, erweckte die Aufmerksamkeit der Besucher und durfte nicht ohne Zugabe abtreten. Mit Infoständen vertreten waren der BUND, die NABU-Ortsgruppe und die Schlossparkfreunde. Die „Wächter der grünen Lunge“ von Neckarhausen feiern in diesem Jahr ihr 60-jähriges Bestehen. BUND-Vorsitzender und Gemeinderat Stephan Kraus-Vierling unterhielt zudem mit Gitarre in seiner One-Man-Show.

Kuchen in der Orangerie

Für Speis und Trank sorgten erstmals die Edinger Landfrauen mit selbst gebackenem Kuchen und Kaffee. Sie fanden in der ehemals gräflichen Orangerie einen sicheren Hort für ihre leckeren Backwerke. Andrea Koch und ihre sechs Mitstreiterinnen mussten bereits nach knapp zwei Stunden „ausverkauft“ melden. 28 Kuchen, etliche heiße Würstchen und diverses Laugengebäck fanden reißenden Absatz, und das für einen guten Zweck: Der Erlös aus dem Kuchen-Verkauf kommt der Ukraine-Hilfe zugute.