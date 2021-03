Der Gemeinderat Edingen-Neckarhausen hat sich in seiner jüngsten Sitzung nicht nur mit dem Haushalt, sondern mit einer ganzen Reihe von Themen befasst. Das Wichtigste in Kürze.

Gewerbegebiet: Der Bebauungsplan für das Gewerbegebiet „In den Milben“ an der Speyerer Straße hat die nächste Stufe im Verfahren genommen. Auf Vorschlag des parteilosen Gemeinderats Ulf Wacker wurden die Bestimmungen zur Begrünung von Dächern und Fassaden noch einmal verschärft. Außerdem soll je 200 Quadratmeter Fläche ein mehrfach verpflanzter Hochstamm vorgeschrieben werden. Dabei handelt es sich um bereits größere Bäume. Über weitere Details will der Gemeinderat sprechen, wenn die Stellungnahmen aus der Offenlage der Pläne vorliegen.

Radweg: Um den Radverkehr in der Heidelberger Straße in Edingen sicherer zu machen, sollen Parkplätze am Fahrbahnrand im Bereich des Ortsausgangs Richtung Wieblingen wegfallen. Einer entsprechenden Pilotphase von drei Monaten hat der Gemeinderat zugestimmt. „Das Thema zieht sich wie Kaugummi“, bedauerte Bürgermeister Michler. Für eine Kombilösung aus Parkplätzen und Radweg sei die Fahrbahnbreite nicht ausreichend, erklärte er weiter. „Die Polizei will, dass alle Parkplätze wegfallen“, bestätigte auch die Ordnungsamtsleiterin Nicole Brecht.

Gutachterausschuss: Gegen die Bildung eines gemeinsamen Gutachterausschusses mit 14 weiteren Kommunen im nördlichen Rhein-Neckar-Kreis gibt es weiter Bedenken. Eine Entscheidung darüber wurde trotz einer eingeholten rechtlichen Expertise erneut vertagt. Möglicherweise könne man die vom Gesetzgeber verlangten Kaufpreisfälle von anderen Kommunen kaufen, hieß es aus dem Rat.

Parken: Die vor einem Jahr versprochene Einrichtung eines Behinderten-Parklatzes am Messplatz in Edingen mahnte Dietrich Herold (UBL-FDP/FWV) an. „Mein Fehler“, entschuldigte sich Bauamtsleiter Dominik Eberle und versprach baldige Abhilfe. An die Ausweisung von Kurzzeitparkplätzen vor dem Schloss in Neckarhausen erinnerte Markus Schläfer (CDU).

Auftragsvergabe: Der Neubau der Kita Neckar-Krotten im Gemeindepark in Edingen steht kurz vor seiner Vollendung, nach den Sommerferien sollen die Kinder einziehen (der „MM“ berichtete). Der Gemeinderat hat jetzt die Fliesenlegerarbeiten in dem Flachbau vergeben. Den Zuschlag dafür erhielt die Firma Franco Liborio aus Bretten für 49 000 Euro. Die Kostenschätzung hatte um fast ein Viertel höher gelegen. Insgesamt liegen die Baukosten für den sechsgruppigen Kindergarten bei rund 5,5 Millionen Euro.