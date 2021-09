Ortsgemälde im Schlösschen

Der Förderverein Edinger Schlösschen zeigt aus Anlass des Denkmaltags am Sonntag, 12. September, eine Ausstellung mit Ortsgemälden. Von 11 bis 17 Uhr sind im Edinger Schlösschen (Hauptstraße 35) Bilder mit Motiven aus Edingen und Neckarhausen zu sehen, Werke von insgesamt zwölf Künstlerinnen und Künstlern. Um 14 Uhr nimmt Bürgermeister Simon Michler die offizielle Einweihung des renovierten historischen Festsaals in der „Beletage“ vor, gemeinsam mit dem Förderverein, der sein zehnjähriges Bestehen feiert. Eine kleine Dokumentation mit Presseberichten und Bildern erinnert an den Erwerb des Schlösschens durch die Gemeinde und die Gründung. red

