Online mit Bastelspaß

Da Familiengottesdienste in einer vollen Kirche immer noch nicht möglich sind, haben Verantwortliche der Abenteuerland-Gottesdienste entschieden, vorerst noch einmal zwei Online-Gottesdienste anzubieten.

Am Fasnachtsonntag, 27. Februar, ist es wieder soweit: Unter dem Motto „Null Abstand – Jesus kommt den Menschen nah“ haben sich die drei Seelsorgeeinheiten Mannheim Nord, Mannheim Maria Magdalena und Mannheim St. Martin noch einmal zusammengetan.

Der erste Gottesdienst zum Thema „Hochzeit von Kanaa“ soll ab 27. Februar online gestellt werden, der zweite dann am Muttertag im Mai. Alle drei Seelsorgeeinheiten bringen sich beim Film ein.

Mitmachtüte abholen

Wenn man wissen will, was es in der Schatzkiste zu entdecken gibt, und ob Esel Elias, mit dem auch Weihnachten daheim gefeiert werden konnte, auch nochmal vorbeischaut, dann kann man ab Samstag, 26. Februar, tagsüber in der katholischen Kirche St. Bruder Klaus in Edingen vorbeikommen, um sich eine Mitmachtüte abzuholen. Darin ist – neben Bastelsachen, Rätseln, Geschenken und einer Überraschung – der Link zum Online-Gottesdienst zu finden. -ion