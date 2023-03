OGL fordert Klimarat für Edingen-Neckarhausen

Die Offene Grüne Liste (OGL) will in Edingen-Neckarhausen einen Klimarat einrichten. Einen entsprechenden Antrag hat sie jetzt bei Bürgermeister Florian König eingereicht. Der Gemeinderat soll sich damit in seiner nächsten öffentlichen Sitzung am Mittwoch, 19. April, befassen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Das vom Gemeinderat einstimmig beschlossene Ziel eines Erreichens der Klimaneutralität unserer Gemeinde bis zum Jahr 2035 erfordert einen enormen Kraftakt, der nur gelingen kann, wenn er auf eine breite zivilgesellschaftliche Basis gestellt wird“, heißt es zur Begründung. Die OGL halte „eine gute Verzahnung zwischen Zivilgesellschaft, Gemeinderat und Verwaltung“ für wichtig. Das Gelingen der Klimawende sei eine Langzeit-Aufgabe, die immer neue und schrittweise umzusetzende Maßnahmen erfordern werde, also eines ständigen begleitenden Forums bedürfe. Ein Beirat im Sinne der Gemeindeordnung wäre nach Auffassung der OGL „zu unflexibel und zu bürokratisch, um auf Veränderungen reagieren zu können“.

Konkret sieht der Antrag vor, dass ein ständiges öffentliches Forum „Wir schaffen die Klimawende!“ eingerichtet wird, das mindestens alle zwei Monate oder nach Bedarf zusammentreten soll. Dieser Klimarat soll keine festen Mitglieder haben, sondern allen interessierten Einwohnern offenstehen, die sich für ein Gelingen der notwendigen Klimawende in der Gemeinde einsetzen wollen. Der Klimarat solle Schritt für Schritt konkrete Vorschläge für rasch umsetzbare Maßnahmen erarbeiten, wie die Klimaneutralität von Edingen-Neckarhausen bis 2035 erreicht werden kann. Die möglichst beschlussfähig ausgearbeiteten Vorschläge sollen im Gemeinderat behandelt und von ihm beschlossen werden. Angehören sollen dem Gremium der Bürgermeister und der neue Energiemanager, der am 1. April seinen Dienst antritt. Die OGL hofft auf die Unterstützung der übrigen Fraktionen und signalisiert deshalb auch ausdrücklich die Bereitschaft, über Modifikationen zu sprechen. hje