Offensive für Gastronomie

Die Wirte in Edingen-Neckarhausen sollen von der Gemeinde großzügig Sondernutzungen für öffentliche Flächen eingeräumt bekommen. Einen entsprechenden Vorstoß aller Fraktionen im Gemeinderat hat Bürgermeister Simon Michler am Mittwoch ausdrücklich begrüßt und spontan zugesagt: „Das werden wir so handhaben.“ Michael Bangert (SPD) begründete den Vorschlag damit, dass die Folgen der Pandemie für die Gastronomie gemildert werden sollen. Bis Ende September sollen die Wirte montags bis freitags jeweils bis 21.30 Uhr und samstags und sonntag bis 22.30 Uhr im Freien Gäste bewirten dürfen. „Wir haben in der Gemeinde noch eine lebendige Gaststättenszene und wollen diese auch erhalten“, sagte Bangert im Namen aller Fraktionen. hje

