Ölige Flüssigkeit ruft Feuerwehr Edingen-Neckarhausen auf den Plan

Von Hans-Jürgen Emmerich

Bis zu 200 Liter einer ölhaltigen Flüssigkeit sind am Sonntagabend auf dem Parkplatz des Einkaufscenters (EEC) in Neu-Edingen ausgeschüttet worden und haben die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Auch die Polizei und ein auf solche Fälle spezialisiertes Unternehmen waren vor Ort. Am Ende gelang es offenbar, das allermeiste der unbekannten Substanz zu binden und fachgerecht zu entsorgen.

Offenbar standen die Kanister schon seit Tagen vor dem Altglascontainer, wie der Feuerwehrkommandant Stephan Zimmer dem „MM“ berichtete. Nun seien sie von unbekannten umgekippt worden. Streichhölzer deuteten darauf hin, dass auch versuch wurde, die Flüssigkeit anzuzünden, was jedoch nicht gelang. Handeln musste die Feuerwehr trotzdem, denn auch der Schutz vor Gefährdungen der Umwelt zählt zu ihren Aufgaben. „Wenn das in den Kanal läuft, tut das der Kläranlage nicht gut“, erläutert Zimmer. Als Sofortmaßnahme errichteten seine Einsatzkräfte einen kleinen Damm aus Ölbindemittel, um ein weiteres Ausbreiten der Flüssigkeit zu verhindern. Eine Spezialfirma kümmerte sich schließlich um die fachgerechte Entsorgung und Reinigung der Fläche. Was der Stoff genau war, weiß Zimmer nicht: „Es hat nach Öl gerochen, war aber hell.“

Für alle Fälle informierte er auch den technischen Leiter der Kläranlage, seinen Schriesheimer Kommandantenkollegen Oliver Schwerer. Der untersuchte zunächst das Pumpwerk 9 zwischen Neu-Edingen und Neckarhausen, wo das Abwasser landet, das auf dem Parkplatz in Neu-Edingen in den Kanal läuft. „Im Pumpensumpf war nichts festzustellen“, sagt er. Wie viel von der unbekannten Flüssigkeit im Kanal gelandet sei, könne man nicht mehr ermitteln.

Wenn tatsächlich 200 Liter Mineralöl ins Abwasser gelangt wären, hätte man handeln müssen. Dann wäre das Hebewerk in einem ersten Schritt abgestellt und das anfallende Material gesammelt worden. Bei wasserlöslichen Stoffen werde im Labor der Kläranlage untersucht, worum es sich handelt. Sofern es umweltschädlich ist, müsste das aufgefangene Abwasser komplett abgepumpt und entsorgt werden. In diesem Fall sei aber vieles gar nicht erst ins Abwasser gelangt.

„Traurig, dass es sowas etwas gibt“, sagte Bürgermeister Simon Michler auf Nachfrage des „MM“. Auf mehrere Fälle von versuchter Brandstiftung und Sachbeschädigung in seiner Gemeinde in der jüngsten Vergangenheit angesprochen, erklärte er: „Es ist fraglich, ob es immer die gleichen sind.“ Auf jeden Fall werde die Polizei immer informiert. Zuletzt hatten Unbekannte Gräber auf dem Friedhof in Edingen geplündert. Außerdem gab es einen Heckenbrand unterhalb des Rathauses und einen möglichen Brandstiftungsversuch in der Fußgängerunterführung am Amselweg.