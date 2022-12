Obst- und Gartenbauverein Neckarhausen blickt zurück

Der Obst- und Gartenbauverein 1937 Neckarhausen stand bereits kurz vor dem Aus, jetzt meldet er sich unter neuer Führung wieder im gesellschaftlichen Leben von Neckarhausen zurück.

Erstmals seit der kritischen Situation des Vereins im August dieses Jahres hatte der neue Vorstand alle Mitglieder in die Viktoria-Gaststätte eingeladen. Erfreulicherweise waren viele Mitglieder dieser Einladung gefolgt. Vorsitzender Norbert Heim begrüßte Bürgermeister-Stellvertreter Dietrich Herold mit Gattin, der Mitglied des Vereins ist und diesen in den vergangenen Monaten juristisch beraten habe. Weitere Dankesworte galten der Zweiten Vorsitzenden Bärbel Ehret und seiner Ehefrau Brigitte, die den nüchternen Gasthaussaal mit Tischdeko und Blumen weihnachtlich geschmückt hatten.

Nach dem guten gemeinsamen Essen folgte der angekündigte (laufende) Bildervortrag des Mitglieds Rainer Ludat. Ausgehend von dem Gründungsprotokoll im Jahre 1937 folgten dann – nur stichwortmäßig in Wort Bild – die Aktivitäten des Vereins in den vergangenen Jahrzehnten. So gab es Bilder von Schneidkursen, von der Mitwirkung bei der Subita im Schlosshof und von Vorträgen. Bilder, die bei vielen Besuchern Erinnungen an vergangene Zeiten weckten. So gab es auch Aufnahmen von Jubiläumsveranstaltungen wie Festbankett oder Obst- und Gemüseausstellungen.

Erwähnenswert ist, dass in den 85 Jahren des Vereinsbestehens mit Karl Meinecke, Albert Zieher, Georg Stahl, Jakob Erny und Kurt Birkhof nur fünf Männer den Verein führten. Große Aufmerksamkeit galt auch den teilweise mehrtätigen Ausflügen mit Zielen wie Holland, Harz, Bayern, Schwarzwald und Eifel. Vielleicht ein Anreiz für das kommende Jahr, wenn der Verein weitere Anstrengungen unternehmen will, um wieder neue und vor allem jüngere Mitglieder zu gewinnen. So soll es einen Schneidkurs im Februar und Vorträge sowie organisierte Besuche mit Führungen in der BUGA in Mannheim geben.