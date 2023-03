Obst- und Gartenbauer in Neckarhausen wählen Norbert Heim

Mit der Wahl von Norbert Heim zum 1. Vorsitzenden sowie seiner Stellvertreterin Bärbel Ehret ist im Obst- und Gartenbauverein 1937 Neckarhausen nun endgültig eine neue Ära eingeleitet worden. Im Jahr 2022 kurz vor der Auflösung stehend, geht der Verein wieder besseren Zeiten entgegen.

Die Jahreshauptversammlung am 2. März in der Viktoria-Gaststätte war mit 49 Mitgliedern gut besucht. Die Mitgliederzahlen haben sich in den letzten sechs Monaten von 100 auf 110 erhöht. Wolfgang Schmidt konnte von einer guten Kassenlage berichten. Er bleibt gemeinsam mit Ursula Schäfer dem Verein als Kassenprüfer treu. Ulrike Betzwieser wird künftig die Vereinskasse führen.

Bürgermeister-Stellvertreter Dietrich Herold sprach den Dank der Mitglieder an Norbert Heim und sein Team für die geleistete Arbeit in den letzten Monaten aus. Es sei eine Aufbruchstimmung durch den Verein gegangen. Die Entlastung des Vorstands erfolgte einstimmig.

Folgende Ehrungen für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden vom Vorsitzenden vorgenommen: Rita Christ, Margrid Schönit, Stefanie Rehberger, Walter Dehoust sowie Hubertus Hallmann. Kurt Birkhof konnte seine Urkunde als Ehrenvorsitzender leider nicht persönlich entgegen nehmen, Norbert Heim würdigte Birkhof in seiner Dankesrede für 22 Jahre erfolgreiches Wirken als 1. Vorsitzender des Vereins.

Eingangs der Versammlung zeigte Mitglied Rainer Ludat einen sehenswerten Film „Winterlichter im Luisenpark“. Anschließend berichtete der Geschäftsführer der Buga, Michael Schnellbach, von den Vorarbeiten bis zu der Eröffnung am 14. April und den Hauptthemen der Schau unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit Natur, Umwelt, Nahrungssicherung und Energie.

Als letzten Punkt der Tagesordnung gab die 2. Vorsitzende Bärbel Ehret einen Überblick über die für 2023 geplanten Aktivitäten wie Führung im NABU-Garten, Besuch der Buga mit Führung, Besichtigung der Weldebrauerei in Plankstadt und ein Tagesausflug in die Falknerei Burg Gutenberg. Nicht zu vergessen der vierteljährliche Stammtisch, der erstmalig am Dienstag, 28. März, ab 18 Uhr in der Viktoria-Gaststätte stattfindet. Die Versammlung klang mit einem Filmvortrag: „Unser Neckar: Von der Quelle bis zur Mündung“ aus. red