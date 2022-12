Nikolaus kehrt zum Turnverein Edingen zurück

Der Nikolaus hat nichts verlernt! Seit 2019 musste der Nikolausabend des Turnvereins Edingen (TVE) pausieren. 2021 fuhr der Nikolaus motorisiert durch die Straßen im Ortsteil Edingen, und jetzt konnte er endlich wieder mit den Kindern in der Jahnturnhalle mitturnen und zeigen, dass er nach wie vor fit ist. Zahlreiche Kinder mit ihren Familien kamen in die weihnachtlich geschmückte Turnhalle und zeigten, was sie in den Übungsstunden mit ihren Trainerinnen und Trainern geprobt haben.

Die Turnzwerge kletterten mit Unterstützung der Eltern über die aufgebauten Turngeräte. Die Älteren absolvierten die Übungen als Pinguine, in der Weihnachtsbäckerei und beendeten turnerisch die Faulenzerei. Die Tamiya-Tanzgruppe „feierte sich fit“ und die jungen Ballerinas stellten grazile Winterblümchen dar und zeigten Ballett-Exercices. Natürlich durften auch die Kung Fu-Talente nicht fehlen. Den Abschluss machte der Regenbogen-Flashmob von Yasmin, bei dem alle Turnerinnen und Turner einschließlich der Helfenden mitmachten.

Den stimmungsvollen aber auch fröhlichen Ablauf moderierte Hannes Henn mit musikalischer und technischer Unterstützung von Timo Sanzol und Philip Schaefer. Die kulinarische Versorgung lag in den Händen der Prellball-Abteilung und der Weihnachtsbaum wurde von Familie Dennis Koch gespendet. Das Gerätekommando um Marko Koch sorgte für die schnelle Auf-, Um- und Abbauten der Turnlandschaften, während Weihnachtswichtel den mobilen Vorhang bewegten. Die Nikolaustüten wurden vom Team um Erika Urich mit Überraschungen gefüllt.

Der Dank des TVE gilt allen, die sich in der Vorbereitung, beim Nikolausabend selbst und auch dann bei den Aufräumarbeiten beteiligt haben. Die Gesamtorganisation übernahmen Janine Tödling und Yasmin Vierling. Es gab viel zu tun, aber der Aufwand hat sich beim Anblick der fröhlichen Kinder gelohnt. Der Nikolaus (Julian Vieth) hatte ebenfalls viel Spaß. Den Termin für 2023 hat er sich bereits vorgemerkt.

