Neues Chorprojekt legt los

Neckarhausen. Frei nach dem Motto „Nach dem Konzert ist vor dem Konzert“ startet der moderne Chor „Rocks2gether“ des Gesangvereins Neckarhausen direkt nach seinem Jubiläumskonzert mit einem neuen Chorprojekt. Dazu sind neue Mitsängerinnen und -sänger willkommen.

Gesungen werden Auszüge aus den Rockopern/Musicals Joseph und Jesus Christ Superstar. Das Chorprojekt startet am Montag, 23. Mai, mit einer Schnuppersingstunde. Eine weitere Schnuppersingstunde ist eine Woche später geplant. Danach sollte man sich entscheiden, ob man am Projekt teilnimmt. Das Abschlusskonzert des Projektes ist für den 15. Oktober in der St. Andreas Kirche geplant.

Die Chorproben finden immer montags von 19.30 bis 21 Uhr im Vereinsheim, Neckarstraße 57, in Neckarhausen statt. Musikalischer Leiter des Projektes ist Tobias Freidhof. Weitere Infos gibt es beim Projektkoordinator und Ansprechpartner des Vereins, Thomas Schwarz (E-Mail schwarzthom@gmx.de und Telefon 06203/95 67 10). red

