Neuer Job in Dubai - Integrationsmanager Krug verlässt Edingen-Neckarhausen

Edingen-Neckarhausen. Viele Arbeitskollegen und Freunde sind zur Abschiedsfeier von Christophe Krug am Montagmorgen ins Edinger Rathaus gekommen. Denn der Integrationsmanager der Gemeinde verlässt Deutschland, um beruflich eine neue Richtung einzuschlagen. Schon in wenigen Wochen geht es für ihn nach Dubai.

„Ich freue mich auf die neue Herausforderung. Ich habe mir das gewünscht, mich beruflich weiterzuentwickeln, werde aber auch die Zusammenarbeit hier sehr vermissen“, erzählt Krug und ergänzt noch: „Mit vielen Kollegen hatte ich ein freundschaftliches Verhältnis.“ Das sieht auch Dietrich Herold so. Der erste Stellvertreter des Bürgermeisters findet für Krug nur lobende Worte und hat sogar für jeden Buchstaben des Alphabets ein passendes Attribut herausgesucht. Angekommen beim Buchstaben „F“ erklärt er: „F steht auf jeden Fall für freundlich und freundschaftlich. Mit Christophe geht ein kompetenter Mitarbeiter, den wir vermissen werden.“

An schönste Projekte erinnern

Denn Krug hat nicht nur beruflich etwas in Edingen bewegt, sondern auch viele zwischenmenschliche Beziehungen geknüpft. Schon vor Beginn der Abschiedsfeier schlendert er mit einem Geschenk unter den Arm geklemmt in den Bürgersaal. „Die afrikanischen Damen, die ich unterstütze, haben mir zum Abschied eine Tunika geschenkt“, sagt er und probiert das Oberteil direkt an. „Passt perfekt“, loben auch die Gäste. Wie etwa Renate Kaletka. Für das Bündnis für Flüchtlinge in Edingen-Neckarhausen ist sie mit anderen Vertretern aus dem Ehrenamt zur Abschiedsfeier gekommen. „Ich erinnere mich gerne an das Gartenprojekt und das Erntedankfest, das wir mit Christophe organisiert haben. Wir haben immer prima zusammengearbeitet“, betont sie und verrät dann noch: „Beim Erntedankfest haben wir sogar auch gemeinsam den Kürbis geschnippelt.“

Der Gemeinschaftsgarten gehört auch zu einer von Krugs liebsten Erinnerungen. Seit Anfang 2018 arbeitet er als Integrationsmanager der Gemeinde. „Aber auch die Einzelschicksale sind etwas, dass ich nicht vergesse. Es ist etwas besonderes jemandem zu einem Ausbildungsplatz zu verhelfen,“ findet er. „Aber das geht nicht alleine, sondern nur im Team.“ Denn als Integrationsmanager ist er nicht von der Gemeinde angestellt, sondern vom Deutschen Roten Kreuz (DRK). Die Zusammenarbeit mit dem DRK und den Ortsvereinen ist daher sehr eng.

Als Dank für dieses Engagement überreichen ihm Herold sowie die Vertreter vom Bündnis für Flüchtlinge Geschenke. „Ein Badetuch kannst du in Dubai bestimmt gebrauchen“, sagt Herold. „Ich bin etwas sprachlos“, stammelt Krug, als ihn Herold fragt, ob er noch ein paar Worte an die Gäste richten möchte. „Dann stoßen wir eben an“, meint der Bürgermeister-Stellvertreter lachend und drückt Krug ein Glas Sekt in die Hand. Im Gespräch erzählt er später doch noch ein bisschen – auch von seinem neuen Arbeitsplatz.

In Dubai wird er ab September beim Baden-Württemberg-Pavillon als Protokoll- und Gastmanager arbeiten. Zunächst für ein halbes Jahr. „Langfristig möchte ich in Deutschland bleiben.“ Für die Auslandsstelle hatte sich der 37-Jährige initiativ beworben und kurzfristig die Zusage erhalten. „Aber ich bin nicht aus der Welt“, verspricht er. Zur Frage der Nachfolge von Krug wollte sich die Gemeinde noch nicht äußern.