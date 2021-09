Neuer Anlauf für BürgerApp in Edingen-Neckarhausen

Edingen-Neckarhausen. In der Sitzung des Gemeinderates Edingen-Neckarhausen am Mittwoch, 15. September, geht es unter anderem um die Einführung der kostenlosen Bürger-App Consul. Nachdem der Gemeinderat Mittel für eine bezahlte Lösung aus dem Haushalt gestrichen hatte, will der Sprecher der Linken, Edgar Wunder, nun diese Lösung vorantreiben. Auch Bürgermeister Simon Michler (CDU) unterstützt das. Er hatte ursprünglich das Tübinger Modell favorisiert. Mit der App können sich die Bürger im Vorfeld von Entscheidungen zu wichtigen Fragen äußern. Die Sitzung beginnt um 18 Uhr in der Eduard-Schläfer-Halle. Der Technische Ausschuss kommt bereits um 17.30 Uhr an gleicher Stelle zusammen, um über verschiedene Bauvorhaben zu beraten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1