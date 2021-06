Neue Urnenfelder erst im September

Die bereits begonnenen Umgestaltung der Rasenurnenfelder auf dem Friedhof in Neckarhausen verzögert sich und kann voraussichtlich erst bis September abgeschlossen werden. Das teilt die Gemeinde mit. Im Zuge der Umgestaltung soll für Besucherinnen und Besucher eine neue Sitzmöglichkeit aus Buntsandstein errichtet werden. Weil es beim Material derzeit noch Lieferschwierigkeiten gibt, sei das derzeit nicht möglich. Weil die Sitzmöglichkeit den zentralen Punkt der Umgestaltung bilde, verschiebe sich auch diese.

AdUnit urban-intext1

An die Anlage aus Buntsandstein schließe sich auch ein neu gestalteter Ablagebereich an. Dort bestehe dann die Möglichkeit für die Angehörigen, Blumen(-gesteck), Kerzen und weiteren Grabschmuck für die Urnengräber abzulegen. „Wir bitten die Verzögerungen zu entschuldigen und hoffen die Umgestaltung so bald wie möglich abschließen zu können“, schreibt die Gemeinde abschließend. hje