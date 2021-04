Neue Richtlinien zur Vereinsförderung

In seiner nächsten Sitzung am Mittwoch, 21. April, kann der Gemeinderat von Edingen-Neckarhausen neue Vereinsförderrichtlinien beschließen, die ab 2022 in Kraft treten würden. Mit der Ausarbeitung befasst war eine Kommission, die der Verwaltungsausschuss im Sommer 2020 beschlossen hatte. Das Gremium ist laut Sitzungsunterlagen unter anderem zu der Auffassung gelangt, aus den bisher getrennten Richtlinien für die Sportförderung und jenen für die Kultur- und Brauchtumsvereine ein gemeinsames Regelwerk zu erarbeiten. Die ursprünglich geplante Anpassung der Gebühren für kommunale Einrichtungen soll zunächst auf 2022 verschoben werden, um den Vereinen während der Corona-Pandemie „keine zusätzlichen Belastungen aufzubürden“.

