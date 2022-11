Neue Namen bis Mittwoch

Nach der Wahl vom Sonntag kommt der Wahlausschuss der Gemeinde Edingen-Neckarhausen zur Bürgermeisterwahl am Montag, 7. November, um 18 Uhr zu einer öffentlichen Sitzung zusammen. Dabei geht es darum, das amtliche Endergebnis festzustellen. Noch bis Mittwoch, 9. November, 18 Uhr, haben die bisherigen Bewerber die Möglichkeit, ihre Kandidatur zurückzuziehen, neue Bewerber können ihren Hut noch in den Ring werfen. Bei einer erneuten Sitzung des Gemeindewahlausschusses muss dann über die Zulassung dieser Kandidaten entschieden werden. Bei der Neuwahl am 27. November gewinnt der oder die Kandidierende mit den meisten Stimmen. Im äußerst unwahrscheinlichen Fall einer Stimmengleichheit der Erstplatzierten entscheidet das Los. hje

