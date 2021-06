Neue Kita vor dem Aus?

Der Neubau einer privaten Kita in der Hauptstraße von Neckarhausen ist in der eingereichten Form nicht genehmigungsfähig. Zu diesem Ergebnis kommt die Baurechtsbehörde des Rein-Neckar-Kreises. Der Gemeinderat hatte das Vorhaben im Oktober 2020 im zweiten Anlauf gebilligt und mehrere Befreiungen vom Bebauungsplan erteilt. Das Landratsamt sieht durch die Abweichungen allerdings die Grundzüge der Planung berührt und fordert die Aufhebung des Bebauungsplans oder eine entsprechende Änderung. „Ansonsten wird das Bauvorhaben abgelehnt“, heißt es in der Vorlage.

AdUnit urban-intext1

Der Gemeinderat muss nun entscheiden, wie er damit umgeht. Die Verwaltung schlägt vor, den Bereich entlang der Hauptstraße zwischen Ortseingang und Kreisel am Schloss neu zu ordnen. Weil auch im neuen Kindergartenjahr eine Reihe von Plätzen fehlen, würde eine weitere Kita die Lage entspannen. Allerdings ist mit deren Fertigstellung ohnehin nicht vor 2023 zu rechnen.

Kürzere Sitzungen beantragt

Gleich zu Beginn der Tagesordnung befasst sich der Gemeinderat mit einem Antrag der SPD-Fraktion, die Dauer der Sitzungen künftig so zu begrenzen, dass sie spätestens um 22 Uhr beendet sind. Bei der Zusammenkunft am Mittwoch werden die Gemeinderäte und Sitzungsleiter Dietrich Herold möglicherweise intensiver auf die Uhr schauen als sonst. Denn das EM-Spiel der deutschen Fußballer gegen Ungarn beginnt um 21 Uhr, und bis dahin wären viele der ehrenamtlichen Kommunalpolitiker sicher gerne wieder zuhause vor dem Bildschirm.

Zuvor jedoch gilt es, insgesamt 15 Punkte auf der Tagesordnung abzuarbeiten, darunter die Errichtung eines Solarparks in Edingen und eine Information über das Energiesparcontracting. Bürger haben gleich zu Beginn in der Fragerunde das Wort.

AdUnit urban-intext2