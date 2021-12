Neue Hoffnung für Edingen Südwest

Das kleine Baugebiet Edingen Südwest auf dem Gelände der früheren Tennisplätze schien schon abgeschrieben, doch jetzt gibt es neue Hoffnung: Das Mannheimer Unternehmen Diringer und Scheidel hat offenbar Interesse, das 2700 Quadratmeter große Gelände zu bebauen und will seine Pläne in der kommenden Woche im Gemeinderat erstmals öffentlich präsentieren.

An einem Investoren-Auswahlverfahren hatten sich 2019 nur zwei Bewerber beteiligt. Der erste Preis ging an Motorplan Architekten BDA, Mannheim mit Tröndle Wohn- und Gewerbebau in Edingen-Neckarhausen. Beide Siegerentwürfe sahen jeweils vier Häuser mit insgesamt 24 Wohneinheiten vor. Diringer und Scheidel plant hingegen nur drei Gebäude, aber ebenfalls mit 24 Wohnungen und einer Erschließung in beide Richtungen.

Fortschritte könnte es nun auch beim kleinen Baugebiet Wingertsäcker in Neckarhausen geben. Hier ist der Satzungsbeschluss vorgesehen. Folgt der Gemeinderat dem Vorschlag, rechnet Bürgermeister Michler noch in diesem Jahr mit dem Verkauf des Areals und so mit Einnahmen für die Gemeinde in Höhe von mehr als zwei Millionen Euro. hje