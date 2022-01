Neue Häuser rücken näher

Die Bebauung auf dem Areal der ehemaligen Tennisplätze in Edingen Südwest rückt nun wieder ein Stück näher. Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung formal die Aufstellung eines geänderten Bebauungsplans beschlossen. Damit soll der bereits bestehende so angepasst werden, dass das Mannheimer Unternehmen Diringer & Scheidel seine Pläne zum Bau von 24 Wohneinheiten umsetzen kann. Der Investor war eingesprungen, nachdem zwei frühere Interessenten Abstand von dem Projekt genommen hatten. Die Änderung soll zudem im vereinfachten Verfahren erfolgen. Insgesamt könnten auf dem Areal im Gewann Hundert Morgen 24 Wohneinheiten entstehen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Unterdessen hat der Technische Ausschuss grünes Licht für drei private Bauvorhaben gegeben. Dabei geht es um einen Anbau an ein Zweifamilienhaus in der Kantstraße, um den Umbau und die Erweiterung eines Wohnhauses in der Theodor-Heuss-Straße und um den Teilabbruch eines Wohnhauses in der Hauptstraße in Edingen (Ecke Kuhgasse). Dieses sollte ursprünglich saniert werden, was die Bausubstanz laut Verwaltung aber nicht hergibt. Der Neubau auf dem vorhandenen Keller solle auch künftig an das ehemalige Reutemann-Gebäude erinnern. hje

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2