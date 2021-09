Der geplante Bau von vier Mehrfamilienhäusern in Edingen Südwest ist vorerst gescheitert. Das hat Bürgermeister Simon Michler am Freitag im Gespräch mit dem „MM“ bestätigt. An einem Investorenauswahlverfahren hatten sich 2019 nur zwei Interessenten beteiligt. Einer von ihnen war schon vor längerer Zeit abgesprungen, nun hat sich auch der zweite endgültig verabschiedet.

„Die Situation

...