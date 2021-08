Neckarhausen: Viktoria will endlich Klarheit zu Baugebiet Nord

Beim Neubaugebiet Neckarhausen Nord drängt der Fußballclub (FC) Viktoria 08 auf ein baldiges Gespräch mit der Gemeinde. Zugleich fordert der Verein eine „zeitnah realisierbare Lösung“, wie es in der Hauptversammlung hieß. Schon seit Jahren ist bekannt, dass die Kicker weichen müssen, damit auf dem Sportgelände neue Bauplätze entstehen können. Detailfragen sind aber nach wie vor ungeklärt.

Vorsitzender Tobias Hertel blickte auf gleich zwei wechselvolle Sport- und Geschäftsjahre zurück. Er bemängelte das „mäßige Abschneiden“ der Kicker in der Saison 2018/19, der die Abgänge von 15 Spielern zum Ende der Saison zu Folge hatte. „Für den großen Umbruch wurden zur Saison 2019/2020 mit Dennis Höhnle und Mauro Hamberger zwei neue Trainer und etliche Neuzugänge für den Spielerkader gefunden“, sagte Hertel. Doch noch vor der Winterpause habe Hemberger den Verein wieder verlassen. Den Abstieg schon vor Augen, sei wegen Corona aber am grünen Tisch entschieden worden, die Saison ohne Absteiger zu beenden, berichtete Hertel. Die Kontinuität beim Spielerkader sei weiter auf der Strecke geblieben. „Das Budget war durch die ausgefallenen Veranstaltungen limitiert“, bedauerte Hertel. Ab Oktober 2020 habe Corona dann auch die „neue“ Saison wieder beendet. Mit den Trainern Gabriel Reiß und Dennis Höhnle und neuen Verstärkungen habe man sich für die bereits anlaufende Saison 2021/22 gerüstet.

Der Kassenbericht von Christian Kuhn zu den Geschäftsjahren 2019 / 20 zeigte eine stabile Finanzlage mit geringer Unterdeckung in beiden Jahren auf. „Wir haben aber auch alle Register für finanzielle Unterstützung gezogen“, berichtete Kuhn. Kassenprüfer Jürgen Heid bestätigte eine korrekte Buchführung. „Der Verein ist nun de facto schuldenfrei“, berichtete er unter dem Beifall der rund 40 anwesenden Mitglieder, die für die Entlastung des Vorstands stimmten.

Neuwahlen zum Vorstand

„Noch ausstehende und aktuelle Ehrungen sollenach Möglichkeit bei der Familienfeier vorgenommen werden“, kündigte Hertel zum Abschluss an. Bei den Neuwahlen traten Christian Kuhn, Irene Daners und Martin Kinzig nicht mehr an. Gewählt wurden 1. Vorsitzender Tobias Hertel, 2. Vorsitzender Patrik Ibele, Geschäftsführer Robin Pfister, Schriftführer Christoph Kulig, Hauptkassier Martin Kinzig (neu), Spielausschussvorsitzender Dennis Höhnle (neu), Jugendleiterin Vera Heibel, Beisitzer Christian Kuhn (neu) und Christa Lipps. Der Verwaltungsrat besteht weiterhin aus Uwe Oettinger, Werner Hertel, Gunnar Quintel, Roland Heibel und Margot Filz. Abteilungsleiter AH bleiben Roland Heibel und Gunnar Quintel.

Knackpunkt "Neckarhausen Nord"

Stark thematisiert wurde unter Punkt Verschiedenes der Bebauungsplan „Neckarhausen Nord“, der bereits einigen „Flurschaden“ hinterlassen habe. In der angeregten Diskussion forderte die Mehrheit eine zeitnahe realisierbare Lösung.

Doch jetzt wird erst einmal gefeiert. Denn der Gesangverein Neckarhausen und der FC Viktoria veranstalten vom 4. bis 6. September ein gemeinsames Kerwe-Wochenende auf dem Parkplatz am Freizeitbad. An allen drei Festtagen gibt es Livemusik. Angeboten werden unter anderem traditionelle Kerwespezialitäten wie Schweinepfeffer und Knöchel dazu selbstgemachte Kuchen. Für den Zugang gilt die 3G-Regel. Es gilt Maskenpflicht bis zu den Sitzplätzen. Ende ist an allen drei Festtagen um 24 Uhr.

