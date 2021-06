Neckarhausen: Viktoria bietet Boxen zum Abholen an

Das Fest „Rund ums Schloss“ in Neckarhausen wird auch in diesem Jahr wegen Corona nicht stattfinden (der „MM“ berichtete). Damit fällt für viele örtliche Vereine eine wichtige Einnahmequelle weg. „Nicht nur für unseren Verein ist dies ein herber Schlag“, erklärt Tob Hertel, der Vorsitzende des FC Viktoria. Angesichts sinkender Inzidenzzahlen und Lockerungen wolle man aber zumindest eine Alternative zu dem beliebten Straßenfest bieten.

Wurst und Schnaps aus der Dose

Dazu hat der Verein fünf verschiedene Boxen zusammengestellt, die am Festwochenende (10./11. Juli) auf dem Viktoria-Gelände in der Porschestraße abgeholt werden können. Diese müssen zuvor online oder per Formular bestellt werden, das im Clubhaus Viktoria, in der Schuhmacherei Hertel, im Hotel-Restaurant Neckarperle und im Bistro La Piscina ausliegen.

Im Sinne des Umweltschutzes werden die Boxen in kompostierbaren Papiertüten ausgegeben. Besteller sollten aber am besten eigene Körbe oder ähnliches mitbringen. Die Boxen haben verschiedene Themen wie Bier, „Woi“, „Prickel“ und „Star an der Theke“. Um ortsansässige Unternehmen zu unterstützen, sind auch deren Produkte enthalten, so etwa Brötchen der Bäckerei Hemberger, gebrannte Mandeln des Schaustellerbetriebs Uwe Müller sowie Bratwurst und Schnapsdöschen vom Hofladen Bauer Krauß.

Teilnahme an Gewinnspiel

Jeder Käufer einer Box nimmt an einem Gewinnspiel teil. Die Verlosung findet per Videoschalte am Festwochenende statt. Für die Feier zu Hause erhalten die Abnehmer zudem eine Spotify-Playlist mit Musik, die normalerweise für ausgelassene Stimmung im Bar-Zelt des Vereins sorgt. red

Infos und Bestellungen: viktoria-neckarhausen.de/

