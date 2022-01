Die Reihe von Sachbeschädigungen auf dem Platz an der katholischen Kirche St. Andreas in Neckarhausen setzt sich nahtlos fort. Zum wiederholten Mal ist dort ein Regenbogen von Unbekannten mit Farbe beschmiert worden. Die Tafel mit dem bunten Symbol war ein Geschenk der Schulanfänger an die jüngeren Kinder des Kindergartens St. Andreas, die den Platz häufig zum Spielen nutzen. Zuletzt war die

...