Die Gemeinde will die Entwicklung entlang der Hauptstraße in Neckarhausen mit einem Bebauungsplan neu gestalten. Das hat der Gemeinderat am Mittwoch mit elf gegen sieben Stimmen beschlossen. Auslöser für den Beschluss war der Bauantrag für ein Mehrfamilienhaus mit Tiefgarage und Kindertagesstätte (Kita). Dieses Vorhaben hält die Baurechtsbehörde mit dem aktuell geltenden Bebauungsplan für

...