  Neckarhausen: Kummetstolle feiern Fasnacht digital

Von Hans-Jürgen Emmerich

Der Neujahrsempfang am Schloss, zwei ausverkaufte Prunksitzungen und der Ball der Prinzessin: All das kann es in dieser Kampagne beim KV Kummetstolle (KVK) nicht geben. Doch die Narren in Neckarhausen lassen sich das Feiern von Corona nicht völlig vermiesen. Was mit einem Videoschnipsel auf Facebook zur Absage des Oktoberfestes begann, ist zu einem eigenen Kanal auf der Internetplattform Youtube geworden. Fasnacht digital sozusagen.

Was man zuhause alleine oder im kleinen Kreis über den Bildschirm flattern sieht, kann eine richtige Sitzung im Saal natürlich bei weitem nicht ersetzen. Aber auf diese Weise soll wenigstens „ein bisschen Feeling“ in die Häuser kommen, wie Präsident Marius Ebert es formuliert: „Wir sind zum Glück gesegnet mit Leuten, die so etwas können.“

So haben die Kummetstolle die Höhepunkte der zurückliegenden Kampagne in einem 30-minütigen Beitrag zusammengefasst und das Ganze mit dem vereinseigenen Hit „Oh weio Fasnacht“ als Sahnehäubchen garniert. Die Produktion des Liedes war dabei eine knifflige Aufgabe. Alle Mitwirkenden mussten den ganzen Hit zuhause zu einem Playback singen und mit dem Handy aufnehmen, obwohl am Ende nur ein paar Sekunden davon im Video auftauchen. „Aber das verbindet uns“, betont Ebert.

„Ahoi da draußen“, ruft er den Zuschauern am Anfang des Films zu. Mehr als 150 Mal ist er auf Youtube bereits geklickt worden. Tatsächlich gab es sogar schon über 500 Klicks, wie Ebert betont. Man habe aber einen kleinen Fauxpas korrigieren müssen, sagt er, ohne Einzelheiten zu verraten. Die erste Fassung habe bereits fast 400 Zuschauer erreicht.

„Die Resonanz darauf ist durchweg positiv“, freut sich der KVK-Präsident. Das lässt sich auch auf Facebook nachlesen, wo das Video geteilt wird. „Ihr seid die Größten! Klasse... Ahoi“, schreibt da Christine Schröter. „Toll gemacht. Danke für das Gefühl von Fastnacht“, notiert Margit Strauss. „Tolle Idee, super Klasse“, kommentiert Michaela Keinert. „So schön anzuschauen“, findet Alexandra den Film und wirft den Kummetstolle gleich noch drei blaue Herzen hinterher.

„Danke für das Gefühl“

Neben einem kurzen virtuellen Neujahrsempfang im menschenleeren Schlosshof haben die Narren der Kummetstolle noch einen bemerkenswerten Beitrag produziert. Weil es keinen Ball gibt, reichen die Prinzessinnen den Orden von Kampagne zu Kampagne weiter, ohne sich dabei zu begegnen. Auf der rechten Seite des Bildes kommt er hinein, auf der linken wieder hinaus. „Für viele war es ungewohnt, vor laufender Kamera zu stehen“, weiß Ebert.

Trotzdem haben sich mehr als 30 Hoheiten aus fast sechs Jahrzehnten an der Aktion beteiligt, angefangen bei Marianne I. von Schreckenheim (1962/63) und Renate I. von Schreckenstein (1965/66) bis hin zu ihrer Lieblichkeit Imke I. vom tanzenden Narrengestein. Sie trägt das Zepter noch immer, weil es ohne richtige Kampagne auch keine neue Prinzessin geben kann. „Aber wir haben schon eine“, lässt der Präsident durchblicken. Wer es ist, das wird allerdings erst im Herbst verraten, wenn am 11.11. hoffentlich wieder eine richtige fünfte Jahreszeit beginnen kann. Ein Motto haben die Kummetstolle auch schon: Sie übernehmen einfach das, was für die ausgefallene Kampagne geplant war.

Auch wenn es diesmal keine richtige Fasnacht war, so macht es trotzdem allen Spaß, wie der Präsident erklärt. Sogar einen digitalen Orden gibt es. Zum Runterladen und ausdrucken. Die Aufschrift lautet: „Wir bleiben zuhause und damit vital, gefeiert wird diese Kampagne nur digital!“ Und bevor das digitale Heringsessen zum Ausklang der Corona-Saison ausgestrahlt wird, gibt es noch einen Knaller am Rosenmontag, und zwar für sämtliche Mitglieder, und das sind mehr als 420. Denn dass die schönste Dorffasnacht weit und breit ganz ohne Konfetti und Ahoi zu Ende geht, kommt bei den Kummetstolle nicht in die Tüte.