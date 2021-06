Ein Regenschauer hat die Sommergeschichten am Schloss in Neckarhausen buchstäblich getrübt. Das Konzert am Sonntagmittag musste vorzeitig abgebrochen werden, das am Abend konnte gar nicht erst beginnen.

Und dabei fing alles so schön an. Gabriele Gefäller, Geschäftsführerin des Kurpfälzischen Kammerorchesters (KKO), hatte Wort gehalten: „Nächstes Jahr kommen wir gerne wieder“, versprach

