Neckarhausen: Glasfaserausbau startet in Kürze

Die Deutsche Glasfaser will noch im ersten Halbjahr mit dem Bau ihres Breitbandnetzes in Neckarhausen beginnen. Das hat das Unternehmen auf Anfrage mitgeteilt. „Die ersten Kunden werden schon bald mit Lichtgeschwindigkeit im Netz surfen“, verspricht der Anbieter. Um über den genauen Ablauf zu informieren, gibt es am Mittwoch, 28. April, um 19 Uhr einen Online-Bau-Informationsabend. Die Einwahldaten werden allen Bewohnerinnen und Bewohnern im Ausbaugebiet per Post zugesendet. Zudem sind Einwahldaten und eine Anleitung online abrufbar. hje

