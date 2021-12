Neckarhausen: Fährbetrieb eingeschränkt

Edingen-Neckarhausen. Die Fähre der Gemeinde Edingen-Neckarhausen zwischen Neckarhausen und Ladenburg legt zum Jahreswechsel zeitweise eine Pause ein. An Silvester fährt sie von 9 bis 13 Uhr, an Neujahr und am Sonntag, 2. Januar, sowie am Dreikönigstag, 6. Januar, bleibt sie außer Betrieb. An den übrigen Tagen zwischen den Jahren verkehrt sie von 9 bis 17 Uhr. Ab Montag, 11. Januar, läuft der Betrieb an Werktagen von 7 bis 17 Uhr, samstags und sonntags erst ab 9 Uhr.

Homepage der Gemeinde zur Fähre