Die närrische Kampagne des KV Kummetstolle in Neckarhausen geht ihrer heißen Phase entgegen. Am Freitag, 6. Januar, haben sich die Narren zum Neujahrsempfang der Gemeinde um 14.11 Uhr im Schlosshof in Neckarhausen angekündigt. Gemeinsam mit ihrem Gefolge will ihre Lieblichkeit Michaela I., Regentin des Nordens, um den Rathausschlüssel kämpfen. Zur Verteidigung wird der neue Bürgermeister Florian König mit seinem Hofstaat antreten.

Während der Feiertag klassisch als Dreikönigstag bezeichnet wird, hat er in Edingen-Neckarhausen dank Dietrich Herold jetzt einen neuen Namen. „Wir haben da Vierkönig“, sagte er nach der Wahl des neuen Bürgermeisters in Anspielung auf dessen Namen. Der neue Amtsinhaber wird bei dieser Gelegenheit auch seine erste Ansprache als Bürgermeister halten. Erfahrungsgemäß wird die Verteidigung des Schlosses jedoch nicht von Erfolg gekrönt sein. Für die Verpflegung der Gäste ist nach Angaben der Kummetstolle gesorgt. Die Konfettis des Vereins feiern zudem die Premiere ihres neuen Tanzes. hje