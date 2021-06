Musiker-Ehepaar spielt am Schloss

Zur Auftaktveranstaltung der Reihe „Sommergeschichten“ am Schloss Neckarhausen ist am Freitag, 11. Juni, das Duo 2 Cafés Longs zu Gast. Das Musiker-(Ehe)Paar aus Edingen-Neckarhausen ist im Ort bereits bekannt durch diverse Auftritte bei den Jubiläumsfeiern der Städtepartnerschaft der Gemeinde mit Plouguerneau in der Bretagne und mit der vierköpfigen Coverband Teamplay. Dargeboten werden Coverversionen von französischen und internationalen Popsongs, Chansons und Balladen, die für die Besetzung mit Gesang, Klavier, Gitarre und Akkordeon umarrangiert wurden.

Für das aktuelle Programm „Wonderful Life – Duett mit Klarinett“ hat sich das Paar musikalische Unterstützung geholt und wird von Pia Wedhorn-Yügrük auf der Klarinette begleitet. Die Künstler versprechen ein abwechslungsreiches Programm mit Chansons, Popcovern, Instrumentalstücken und Klezmer, das von Mira Strauss und Markus Rohr von den Szenemachern moderiert wird. Der Eintritt kostet 10 Euro. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Volkshochschule im Schloss oder per E-Mail (vhs@edingen-neckarhausen.de). Konzertbeginn ist um 19 Uhr, Einlass ab 18 Uhr. red