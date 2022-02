Musikalische Perlen erklingen im Schloss

„Es schwinden jedes Kummers Falten, solang des Liedes Zauber walten.“ Mit diesen Worten von Friedrich von Schiller beendete Peter Arnold das Konzert im Schloss in Neckarhausen, bevor das Trio „Cornopia“ nochmal mit einer Zugabe Mozart das Publikum beschenkte.

Der erste Kammermusikabend des Jahres im Schloss stand unter dem Motto „Musik trifft Poesie“, der Hornist Peter Arnold führte – neben seiner musikalischen Höchstleistung – durchs Programm als Sprecher und vortrefflicher Rezitator verschiedenster Poesie von Wilhelm Busch, Ovid, Christian Morgenstern, Eduard Mörike, Clemens Brentano bis zu Schiller.

Die Oboistin Seung Eun Lee, die Pianistin Eunyoung Lee (beide als Lehrbeauftrage und/oder Korrepetitorin der Musikhochschule Mannheim) sowie Peter Arnold (Mannheim und ehemaliger Solohornist beim SWR Kaiserslautern/ SWR Radiophilharmonie Saarbrücken) bilden seit Langem ein Klaviertrio.

Sie spielten ein abwechslungsreiches Programm mit Trios vom französischen Klassikkomponisten Frédéric Duvernoy, selbst Hornist an der Pariser Oper, Peter Jona Korn, einem Zeitgenossen und dem deutschen Romantiker Carl Reinecke. Alles Originalkompositionen für diese eher ungewöhnliche Klaviertriobesetzung.

Zwischen den Trio-Werken erklangen zwei Metamorphosen op. 49 für Oboe solo von Bejamin Britten, von Frédéric Chopin die Ballade Nr. 3, und der Hornist konnte mit einer Eigenkomposition sein Können unter Beweis stellen. Die Oboistin und der Hornist spielten nicht nur unbestechlich in der Intonation, sondern öffneten dem Hörer ein geradezu perfektes Phrasieren, Atmen und Zusammenspiel auf höchstem Niveau, welches von berückender Klangschönheit gekrönt wurde.

Und die Pianistin führte all diese Wohlklänge der Bläser zusammen mit ihrem brillantem Spiel, was sich ganz dem Klangbild von Oboe und Horn anpasste und in ebensolcher Weise atmete und die Phrasen auf Augenhöhe gestaltete. Das Publikum honorierte das gelungene Konzert mit viel Applaus – solche musikalischen Perlen machen die Kammermusikreihe zu einem Pilgerort für Konzertbesucher in der Region.

Die nächsten Konzerte

Am Sonntag, 20. März, hat die Volkshochschule (VHS) Edingen-Neckarhausen einen Klavierabend mit der Mannheimer Pianistin Atsuko Kinoshita geplant, gefolgt von einem besonderen Viola-Rezital am Samstag, 23. April, mit der spanischen Meisterbratschistin Isabel Villanueva. Ein Liederabend mit Sabine Goetz (Sopran) und Alexander Fleischer (Klavier) mit Liedern von Robert Schumann, Johannes Brahms, Robert Kahn und Samuel Adler steht am Sonntag, 15. Mai, um 17 Uhr auf dem Programm.