Ein schönes Plätzchen hatte es da, unser Osterei. Im grünen Gras, unter Bäumen und nur einen Steinwurf vom Neckar entfernt. Aber wo findet man dieses idyllische Fleckchen Erde? Vor allem die Edinger dürften es erraten haben: Bei der Grünfläche handelt es sich um den Kothe’schen Park, ganz in der Nähe der TVE-Turnhalle und gegenüber vom Schlössel an der Hauptstraße.

AdUnit urban-intext1

Es ist noch gar nicht so lange her, dass dieser Park neu gestaltet und für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Im April 2009 hatten die Bürger zum ersten Mal die Gelegenheit, im Schatten der Bäume zu wandeln und die blühenden Osterglocken zu bewundern.

Der Kothe’sche Park in Edingen war gesucht. © Marcus Schwetasch

In der Mitte der Anlage entfaltet eine Rosskastanie ihre handförmigen Blätter, ringsum spendet das Laub ebenso stattlicher Linden und Ahornbäume Schatten, wenn im Sommer die Sonne darauf scheint. Der Blick über den Neckar auf den Schwabenheimer Hof und die Bergstraße ist geradezu malerisch schön. Man kann sich lebhaft vorstellen, dass der Kothe’sche Park in Edingen einmal ein weithin bekannter Biergarten war.

Die Gemeinde hat den ehemaligen Garten der früheren Schlosswirtschaft für 25 Jahre gepachtet. „Zu einem äußerst akzeptablen Zins“, wie der damalige Bürgermeister Roland Marsch bei der Präsentation vor zwölf Jahren betonte: „Wir sind Frau Kothe sehr dankbar für die Überlassung.“ Auf der rund 4700 Quadratmeter großen Fläche gibt es Sitzbänke und kleinere Spielgeräte. Rund 55 000 Euro hat die Gemeinde in die Gestaltung investiert. Das Areal ist im Bebauungsplan als Grünfläche ausgewiesen. Eine vom vormaligen Tabakfabrik-Besitzer Hermann Kothe ursprünglich einmal geplante bauliche Nutzung des Areals war nicht genehmigungsfähig, wie Marsch bei gleicher Gelegenheit feststellte. Zum Glück muss man sagen, denn das einst selbst bei Heidelberger Studenten und Ruderern so beliebte Ausflugsziel, in Sichtweite der ehemaligen Edinger Aktienbrauerei quasi an der Quelle gelegen, sollte sich rasch zu einem kleinen Juwel entwickeln.

AdUnit urban-intext2

Dabei war es lange Zeit alles andere als ein Idyll. Nach 1945 wurden hier Panzer und Fahrzeuge der US-Army geparkt. Ein Grund dafür, dass der Untergrund so stark verdichtet war und der alte Baumbestand geschädigt wurde. Seit Herbst 2008 wurde der Park Schritt für Schritt hergerichtet, die Bäume erfuhren eine fachgerechte Pflege, 1400 Stauden und Rosen, zwölf Sträucher und sechs neue Bäume wurden gepflanzt, Spazierwege erneuert und weitere Zugänge angelegt.

2018 erhielt das Kleinod einen weiteren Mosaikstein: Die aufwendig gestaltete Nachbildung eines zweiflügeligen hochherrschaftlichen Portals der beiden Schlosstore in Neckarhausen. Auf Initiative des Vorsitzenden des Fördervereins Edinger Schlösschen, Hans Stahl, fand die kunstfertige Kopie an historischer Stelle ihren Platz. Die Replik hatte Stahls Onkel Friedrich Herold rund 30 Jahre zuvor für seinen Garten angefertigt. Die ursprünglichen Parktore verfrachtete die damalige Grafenfamilie im Zuge der Umgestaltung des Neckarhäuser Schlosses im Jahr 1911 von ihren Edinger Besitztümern zum Stammsitz nach Neckarhausen.

AdUnit urban-intext3

Das Schlössel in Edingen wird ab Mai übrigens zum Ort, an dem sich Paare vor dem Standesbeamten das Ja-Wort geben können. Das hat der Gemeinderat kürzlich beschlossen. Gemeinderätin Birgit Jänicke hätte auch den Park gerne als Platz zum Heiraten gesehen, doch da gibt es noch rechtliche Hürden, wie Bürgermeister Simon Michler mit einem Bedauern erklärte.

AdUnit urban-intext4