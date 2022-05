Mit „Veronika“ zurück ins kulturelle Leben

Nach über zwei Jahren Stillstand wegen Corona wirkt der uralte Schlager der 1920er Jahre wie ein Weckruf: „Veronika, der Lenz ist da.“ Vom gemischten Chor der Sängereinheit Edingen vorgetragen, war er ein Teil des Rahmenprogramms zum Ehrungsnachmittag.

Alfred Albrecht, einer der Vorsitzenden des Sängerkreises Weinheim, zog seinen Hut zu der gelungenen Darbietung unter der Leitung von Dirigentin Penny Bauer und begleitet von der Pianistin Renny Löffler. „Toller Vortrag, trotz geringer Probestunden“, lobte Albrecht, der zu den Ehrungen im Anschluss an die Hauptversammlung ins Vereinslokal Friedrichshof in der Anna-Bender-Straße angereist war.

Geehrt wurden unter anderem Walter Hartmann für 65 und Manfred Hemberger für 70 aktive Sängerjahre. Albrecht überreichte dazu die Ehrenurkunden des Deutschen Chorverbandes. 70 Jahre Vereinstreue, davon 30 Jahre als Vizedirigent, stehen auf der Habenseite in der Vita des „Alt-Edingers“ Manfred Hemberger. Der heute 87-Jährige trat bereits 1951 in den 1867 gegründeten Männergesangverein ein. Hemberger war „in ganz Edingen bekannt“, wie er erzählt. Er sang als Solist bei Kirchenfeiern, Hochzeiten und Jubiläen. Musikalisch war er als Mitglied der Tanzmusik spielenden „Capri-Band“ (1952 bis 1961) unterwegs. Für 2020 wurden nachträglich geehrt: Gertrud Häfner (20 Jahre aktiv) und Thomas Schöfer (40 Jahre passiv) sowie Dietrich Herold und Dietrich Schwarz (50 Jahre passiv). Für 2021 wurden Gabriele Habel und Inge Mildenberger (20 Jahre aktiv) sowie die passiven Mitglieder Ottilie Schuster (30), Maria Käber (50) und Oskar Schmitt (60) ausgezeichnet.

Nach einem bescheidenen Geschäftsbericht für 2021 blickt die Vorsitzende Erika Keller „mit einiger Aufbruchstimmung nach zwei Pandemie-Jahren“ in die Zukunft. Bescheiden sind allerdings auch die aktuell nur noch 20 aktiven Sängerinnen und zehn Sänger im ältesten Verein Edingens. So wurden Überlegungen, künftig gemeinsam zu üben und aufzutreten, Realität. Mit einer verstärkten Öffentlichkeitsarbeit will die Sängereinheit nun neue Sängerinnen und Sänger aus der Gemeinde für den Chorgesang gewinnen.

Die Vorsitzende Erika Keller und Schriftführerin Marie-Theres Fraass wurden bei der Hauptversammlung in geheimer Wahl bestätigt, die zweite Vorsitzende Elisabeth Müller bleibt Vizedirigentin im Frauenchor.

Das Finanzpolster ist laut Kassenwartin Gertrud Häfner stabil. Vorsitzende Keller klagte über „die große Zeder hinter dem Vereinslokal, die „viel Arbeit und Schmutz rund ums Haus“ mache. Bürgermeister-Stellvertreter Dietrich Herold wurde zum „Retter in der Not“, indem er für die Gemeinde verkündete: „Die Zeder wird nicht mehr lange stehen.“