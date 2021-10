Mit Farbe gegen den Angstraum

„Cool“ findet Grundschüler Paul die mit frischen Farben und bunten Graffitis neue gestaltete Fußgänger-Unterführung in Edingen. Die Mannheimer Künstlerin Steffi „Steph“ Peichal hat hier mit viel Kreativität und Fantasie den Durchgang unter der OEG-Linie zwischen der Pestalozzi-Grundschule sowie den Kindergärten „Martin Luther“ und „Neckargrotten“ zur Dorfmitte mit viel Acrylfarbe und dem Inhalt von mehr als 50 Spraydosen bunt ausgemalt. Und nicht nur den Schülern gefällt der früher so triste Angstraum. Auch Bürgermeister Simon Michler ist sehr zufrieden. Immerhin hat die Gemeinde Edingen-Neckarhausen das Projekt mit rund 37 000 Euro finanziert.

Es hat ein wenig gedauert, bis das Projekt jetzt in den Sommerferien fertig geworden ist, berichtet Michler am Mittwochnachmittag bei einer kurzen Einweihungszeremonie. Bereits im Februar 2020 sei Konrektorin Schroth im Rathaus mit einer Unterschriftenliste erschienen: Die hässliche Unterführung solle doch bitte attraktiver gestaltet werden. Nicht nur Kinder hätten Angst, hier gerade in der Winterzeit durchzulaufen. Ein Jahr später wurden im Haushalt die Mittel bewilligt. „20 000 Euro für die Malerarbeiten, 16 000 für die künstlerische Gestaltung“, berichtet der Bürgermeister. Und natürlich habe man auch die Beleuchtung ausgetauscht und die Stufen saniert. Michler: „Das ist ja auch für die Bürger ein wichtiger Durchgang!“

„Ich habe hier viel Liebe und Energie hineingesteckt, dass die Unterführung nicht mehr so negativ rüberkommt“, berichtet die Künstlerin von ihrer Arbeit auf der „Monsterfläche“. Viel Lustiges sei jetzt hier zu sehen, eine Art Comic mit Botschaften habe sie gerade für die Kinder geschaffen. „Lest das mal durch, was ich da an Infos verpackt habe“, fordert „Steph“ Peichal die Schülerinnen und Schüler auf.

Zum Nachdenken animieren

Mit den englischen Slogans können die Mädchen und Jungs durchaus etwas anfangen. „No stress“ heißt es da, aber auch die Botschaft, Konflikte mit Liebe und Freundlichkeit zu lösen, kommt gut an bei den Kindern.

„Ich will auf der Inspirationsfläche Anregungen geben, zum Nachdenken animieren, nachhaltige Effekte erzielen“, sagt die Künstlerin zu ihren jungen Fans. An vielen Projekten und Fassaden im In- und Ausland habe sie schon gearbeitet, auch in Mannheim für die städtische Wohnungsbaugesellschaft GBG.

Was in Edingen sowohl beim Bürgermeister wie auch bei Schulsozialarbeiter Reinhard Bracke sowie den Kids gar nicht gut ankommt, sind die ärgerlichen Übermalungen, die jetzt schon an einigen Stellen die frisch gestaltete Unterführung verunzieren. „Warum verschmutzen Jugendliche die frisch bemalten Wände?“, ärgert sich Schüler Kilian, der daheim schon legal mit Spraydose in der Garage künstlerisch unterwegs ist.

„Ich kann diese Verschmutzungen nicht verstehen“, schüttelt auch Simon Michler traurig den Kopf. Der Appell gerade der Kinder an die illegalen Sprayer: „Lasst bitte unsere Unterführung in Ruhe!“ Und sie wollen, dass auch die Farbschmierer das Motto an der Wand beherzigen: „Freundlichkeit zählt!“