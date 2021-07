Simon Michler (CDU) tritt in der zweiten Runde der Oberbürgermeisterwahl in Schwäbisch Hall in zwei Wochen nicht mehr an. Das hat der Bürgermeister von Edingen-Neckarhausen am Dienstag knapp zwei Tage nach dem ersten Wahlgang mitgeteilt. Vorausgegangen waren laut Michler zahlreiche Gespräche mit Vertretern der Politik in Schwäbisch Hall, aber auch mit Vertrauten in Edingen-Neckarhausen und der

...