Michler verzichtet auf erneute Kandidatur in Schwäbisch Hall

Edingen-Neckarhausen. Bürgermeister Simon Michler (CDU) aus Edingen-Neckarhausen wird bei der zweiten Runde der Oberbürgermeisterwahl in Schwäbisch Hall am 18. Juli nicht wieder antreten. Das hat er am Dienstag nach einer Reihe von Gesprächen mit Vertretern der Politik in Schwäbisch Hall und mit Vertrauten in Edingen-Neckarhausen erklärt. Michler war bei der ersten Runde der Wahl am vergangenen Sonntag mit 22,3 Prozent der Stimmen auf Platz zwei gelandet, mit deutlichem Abstand hinter dem Erstplatzierten Daniel Bullinger (FDP), der auf Anhieb 42,5 Prozent der Stimmen holte. Der Verein "Mehr Demokratie" räumt Michler nach einer repräsentativen Umfrage unter mehr als 300 Wahlberechtigten im zweiten Wahlgang kaum Chancen ein und sieht Bullinger als klaren Favoriten. "Ich werde mich jetzt mit ganzer Kraft wieder Edingen-Neckarhausen widmen", kündigte Michler an.

