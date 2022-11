Merkle und König haben in Edingen-Neckarhausen bereits gewählt

In Edingen-Neckarhausen sind seit 8 Uhr die Wahllokale zur Bürgermeisterwahl geöffnet. Rund 10 800 Menschen sind aufgerufen, im nunmehr entscheidenden zweiten Durchgang einen Nachfolger von Simon Michler zu wählen, der vorzeitig aus dem Amt geschieden war.

2 Bilder Florian König bei der Stimmabgabe am Vormittag. © Marcus Schwetasch

Wie bereits bei der ersten Runde vor drei Wochen hat rund ein Viertel der Wahlberechtigten Briefwahl beantragt. Diejenigen von ihnen, die ihre Unterlagen noch nicht zurückgeschickt haben, können diese heute bis 18 Uhr in den Wahllokalen und abgeben oder in einen der dafür vorgesehenen Briefkästen der Gemeinde am Rathaus Edingen, am Schloss Neckarhausen oder am Nordbahnhof in Neu-Edingen einwerfen. Solange ist auch die persönliche Stimmabgabe möglich.

120 Helfer sind im Einsatz

Bis um die Mittagszeit war die Wahlbeteiligung deutlich niedriger als im ersten Wahlgang. Das teilte der Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses, Dietrich Herold, am frühen Nachmittag auf Anfrage mit. Um einen reibungslosen Ablauf der Wahl zu gewährleisten, sind rund 120 Helfer im Einsatz.

Bereits am Vormittag haben in der Eduard-Schläfer-Halle in Neckarhausen die beiden aussichtsreichsten Bewerber ihre Stimme abgegeben. Klaus Merkle (60, UBL-FDP/FWV) war schon kurz vor neun Uhr an der Urne, Florian König (33, CDU) kam gegen 11.45 Uhr. Beide werden sich am Abend ab 18 Uhr im Bürgersaal des Rathauses in Edingen einfinden, wo die Ergebnisse Wahlbezirk für Wahlbezirk einlaufen und präsentiert werden. Online sind die aktuellen Entwicklungen auch an dieser Stelle zu verfolgen. Ein vorläufiges Endergebnis wird bis gegen 19 Uhr erwartet.