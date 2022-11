Medienbus am Messplatz

Edingen-Neckarhausen. Wie funktionieren WhatsApp, Telegram oder Signal? Was tun, wenn ich meine Mails nicht auf dem Smartphone finde? Wie klappt das mit dem E-Paper der Lieblingszeitung? Fragen, die sich viele Nutzerinnen und Nutzer von Handy, Smartphone und Computer, ob jung oder alt, ob mit oder ohne Behinderung, häufig stellen.

Der Medienbus schafft die Lösung und bringt Medienhilfe direkt zu den Menschen in den Rhein-Neckar-Kreis. Am Montag und Dienstag, 14. und 15. November, steht der umgebaute und medial voll ausgestattete Linienbus von 9 bis 15 Uhr in Edingen am Messplatz. Dort werden alle Fragen beantwortet. Und es gibt Kurse ohne Voranmeldung: 14. November, 10 Uhr: Apps installieren und verwenden. 13 Uhr: WhatsApp-Nachrichten und Bilder verschicken (eigene Geräte mitbringen). red

Info: Mehr Infos: www.medien-bus.de