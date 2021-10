Im Prozess gegen einen 37-jährigen Deutschen sind am Dienstag vor dem Landgericht Mannheim die Plädoyers gehalten worden. Ein Urteil wird am dritten Verhandlungstag an diesem Mittwoch erwartet. Die Staatsanwaltschaft forderte in ihrem Schlusswort eine Freiheitsstrafe von vier Jahren und fünf Monaten - wegen gefährlicher und vorsätzlicher Körperverletzung. Den ursprünglich in der Anklage

...