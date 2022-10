Mann entblößt sich

Edingen-Neckarhausen. Am Montag zwischen 8 und 9.15 Uhr soll sich ein Mann in der Seckenheimer Straße in Neckarhausen über einen längeren Zeitraum hinweg immer wieder in unsittlicher Art und Weise entblößt haben. In der Nähe der Bushaltestelle „Neckarhausen Brücke“ und dem dortigen Bahndamm habe er laut Zeugen an seinem Geschlechtsteil manipuliert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Mann ist zwischen 30 und 40 Jahre alt, hat schwarze Haare, einen Dreitagebart und trug eine beigefarbene, lange Hose und ein schwarzes Tank Top. Betroffene sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich unter dem kriminalpolizeilichen Hinweistelefon (0621/1 74 44 44) zu melden. pol/sko