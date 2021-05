Live-Show online aus dem Schlosshof

Impro-Theater per Livestream aus dem Neckarhäuser Schlosshof: Das gibt es am Sonntag, 16. Mai, ab 19 Uhr von den Szenemachern und dem Improtheater Mannheim in Zusammenarbeit mit der Kunst- und Kulturinitiative und der VHS Edingen-Neckarhausen. „Let’s talk about it“ heißt die interaktive Show: „Wir können doch über alles reden!“ Mira Strauß, Markus Rohr und Gabriela Köhler lassen sich durch die Stichwörter der Zuschauer inspirieren. Im Online-Format funktioniert das per Chat-Funktion. Alles entsteht in dem Moment, nichts ist geskriptet oder abgesprochen, eben wie bei einem richtig guten Gespräch. Den Link zur Show gibt es nach dem Ticketkauf unter www.improtheater-mannheim.de/shows. red

