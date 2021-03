Nach dem vorläufigen Aus für eine App zur Bürgerbeteiligung nach dem Vorbild von Tübingen setzt die Linke im Gemeinderat von Edingen-Neckarhausen jetzt auf eine kostenlose Alternative. Wie ihr Sprecher Edgar Wunder mitteilt, hat er einen Antrag eingereicht, die Open Source Software „Consul“ in der Gemeinde zu installieren. Mit diesem Programm böten bereits hunderte Städte und Gemeinden aller Größenordnungen erfolgreich Bürgerbeteiligung in einer breiten Vielfalt von Varianten an. Mit „Consul“ könnten Bürger-Vorschläge systematisch gesammelt oder zur Diskussion gestellt, Debatten geführt und auf Wunsch auch Abstimmungen vorgenommen werden, schreibt Wunder zur Begründung. hje