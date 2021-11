Der Platz am Ende der Lilienstraße in Neu-Edingen soll dauerhaft erhalten bleiben und aufgewertet werden. Das hat der Gemeinderat von Edingen-Neckarhausen am Mittwoch mit dem Stimmen von Unabhängiger Bürgerliste (UBL-FDP/FWV), Offener Grüner Liste (OGL) und Linken beschlossen. Die Mehrheit setzte sich damit gegen einen Antrag von CDU und SPD durch, die einen Verkauf des gemeindeeigenen

...